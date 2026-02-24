CIVITAVECCHIA – Incidente stradale questa mattina, intorno alle ore 8.15, sulla Via Aurelia, nel territorio comunale di Civitavecchia, all’altezza del ristorante Esterina.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, due autovetture si sono scontrate violentemente. A seguito dell’impatto, una delle due vetture si è ribaltata, finendo la propria corsa su un fianco.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del fuoco di Civitavecchia, con la squadra della Bonifazi, che ha provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e l’area circostante, al fine di prevenire ulteriori rischi per la circolazione e per gli utenti della strada.

Gli occupanti dei veicoli sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto per i necessari controlli e accertamenti. Secondo le prime informazioni, le loro condizioni non sarebbero apparse preoccupanti.