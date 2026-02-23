CIVITAVECCHIA - Viaggiavano con oltre un chilogrammo di hashish nascosto sotto il sedile dell’auto. Due cittadini ecuadoriani, di 30 e 31 anni, sono stati arrestati dai finanzieri del Guardia di Finanza nel corso di un controllo al casello autostradale di Civitavecchia. L’operazione è stata condotta dai militari del Gruppo di Civitavecchia, impegnati in un servizio di controllo del territorio nell’ambito del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti. I due uomini sono stati fermati da una pattuglia per un controllo di routine, ma sin dai primi accertamenti avrebbero fornito risposte giudicate vaghe e contraddittorie, facendo scattare ulteriori verifiche. Determinante si è rivelato l’intervento del cane antidroga “Milton”, che ha immediatamente segnalato la presenza di sostanza stupefacente all’interno del veicolo. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire, occultati sotto il sedile del passeggero, diversi panetti di hashish per un peso complessivo superiore al chilogrammo. La droga è stata sequestrata. Al termine delle operazioni, i due sono stati arrestati con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione della Procura della Repubblica di Civitavecchia, sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Borgata Aurelia, in attesa dell’udienza di convalida. L’intervento si inserisce nel più ampio piano di controlli predisposto dal Comando Provinciale romano per contrastare il traffico di droga lungo le principali arterie di collegamento con la Capitale e il litorale. Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Per gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.