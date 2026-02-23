C’è un giovanissimo ragazzo di Civitavecchia che si sta facendo molta strada nel contesto nazionale. Stiamo parlando di Iacopo Pampinella, difensore centrale classe 2012, che da cinque anni fa parte del settore giovanile della Lazio e che è partito, da quando era bambino, con il Civitavecchia Calcio, da cui poi è passato al club biancoceleste.

Pampinella ha ricevuto la chiamata dal Club Italia, ovvero la Nazionale giovanile Figc, per un allenamento, che si svolgerà questo giovedì presso il centro Onesti di Roma, sotto la guida del tecnico Maurizio Viscidi, conosciuto anche per aver contribuito alla crescita di Alessandro Del Piero quando era al Padova e per aver seguito da vicino in azzurro Arrigo Sacchi e Cesare Prandelli. Una notizia di quelle importanti e che di sicuro non è consueta nel panorama calcistico cittadino, visto che in pochissimi hanno avuto la possibilità di vivere esperienze del genere. Tra loro, per fare un esempio, c’è stato anche un certo Manuele Blasi.

E le soddisfazioni stanno arrivando non solo in azzurro, ma anche in biancoceleste. Recentemente la squadra Under 14, guidata da Valerio Gualdaroni, ha raggiunto un risultato molto importante, ovvero il secondo posto al trofeo Caroli Hotels, che si è disputato nel Salento, dove solo la Juventus non ha permesso ai laziali di tornare a casa con la coppa più ambita. Ma il nome di Pampinella è circolato moltissimo nell’ambiente, tanto che il civitavecchiese ha ricevuto il riconoscimento di miglior difensore della manifestazione.

Non solo: la stagione della squadra sta andando benissimo: l’Under 14 della Lazio è al comando della classifica del campionato Professionisti con 39 punti, frutto di 13 vittorie ed una sola sconfitta. I romani hanno due punti di vantaggio sul Pescara e cinque sulla Roma.

