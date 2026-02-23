CIVITAVECCHIA – «Volevo ringraziare personalmente per come si sono comportati il 16 febbraio scorso, quando ho avuto un malore, tutto lo staff del bar Liberty Coffee Break Simona, Marika, Valentina, Marika e Azzurra in quel momento presenti ma non dimentico Mery che nonostante non era di turno si è precipitata di corsa a vedere come stavo, Valerio che si informava continuamente delle mie condizioni, in ultimo ma non per ordine di importanza, un grazie anche all'amica Simona e Sergio per essermi stati vicino fino a che non venivo trasportato presso l'ospedale dal personale del 118 che anche loro sono stati fantastici, amorevoli e professionali, grazie per la vostra calma, per l'aiuto immediato e per avermi fatto sentire al sicuro, sono gesti che non dimenticherò mai e che mi hanno fatto capire quanto siete persone speciali e quanto mi volete bene, per fortuna ora sto meglio, e gran parte del merito va al vostro supporto tempestivo e anche dopo e ancora oggi mi siete vicini, un abbraccio grande a tutti voi, vi voglio bene. Grazie di vero cuore».

Claudio