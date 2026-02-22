CIVITAVECCHIA – Finale con due fuoriprogramma per la sfilata di “Io Faro Carnevale”. Mentre i carri concludevano il percorso, alle scalette di largo Plebiscito è comparso uno striscione con la scritta “No al biodigestore”, esposto da un gruppo di attivisti che ha voluto richiamare l’attenzione sul tema davanti al pubblico ancora presente.

Pochi metri più avanti, alla fine di corso Marconi, traffico e viabilità temporaneamente bloccati per l’intervento dei Vigili del fuoco. Autoscala e camion sono entrati in azione per un incendio alla canna fumaria di un appartamento. L’intervento, per fortuna non particolarmente impegnativo e senza danni rilevanti, è avvenuto però in un orario delicato, rallentando ulteriormente la circolazione su una delle poche arterie libere, proprio mentre i carri dovevano rientrare verso il capannone in zona industriale. Una volta messa in sicurezza l’area, la situazione è tornata gradualmente alla normalità.

