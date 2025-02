I gruppi parlamentari di Forza Italia alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica hanno promosso un incontro con i rappresentanti degli Enti Locali, un momento di confronto fondamentale per rafforzare il radicamento del partito sul territorio. L’evento, organizzato dal senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali, e dall’onorevole Francesco Battistoni, responsabile nazionale dell’organizzazione del partito, ha visto la partecipazione di sindaci, assessori e consiglieri comunali di Forza Italia, pilastri fondamentali della struttura del partito.

All’incontro ha preso parte anche l’onorevole Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e segretario nazionale di Forza Italia, che ha ribadito l’importanza di un’azione politica sempre più vicina ai territori e alle esigenze degli amministratori locali. Tajani ha sottolineato come Forza Italia continui a essere il partito di riferimento per il buon governo locale, puntando su esperienza, competenza e concretezza.

Tra i temi affrontati, il rafforzamento della presenza di una classe dirigente competente negli enti locali, con particolare attenzione alla formazione dei giovani, affinché possano avvicinarsi all’amministrazione comunale e provinciale. Un punto centrale del dibattito è stata la riforma delle Province, con l’obiettivo di restituire loro legittimazione popolare e garantire maggiori competenze e risorse per l’edilizia scolastica e la viabilità.

Nel suo intervento, Alessandro Romoli, responsabile nazionale delle Province per Forza Italia e presidente della Provincia di Viterbo, ha sottolineato la necessità di superare gli effetti negativi della riforma Delrio, che ha ridotto drasticamente il ruolo delle Province, nonostante queste continuino a svolgere funzioni essenziali per i territori. Romoli ha ribadito l’importanza di una riforma che restituisca dignità amministrativa alle Province, evidenziando come queste rappresentino un punto di raccordo fondamentale per comuni di piccole e medie dimensioni, soprattutto nelle aree interne.

"Forza Italia si batte da sempre per il ripristino dell’elezione diretta delle amministrazioni provinciali e per una redistribuzione più equa di competenze e risorse – ha dichiarato Romoli –. Oggi le Province garantiscono un contributo essenziale alla fiscalità generale, ma senza strumenti adeguati si trovano in una condizione di continua difficoltà operativa. È tempo di superare le incertezze e attuare una riforma che assicuri risposte concrete ai territori".

Un altro tema centrale è stato il coinvolgimento delle nuove generazioni nell’amministrazione locale. Forza Italia punta su una rigenerazione della classe dirigente, promuovendo percorsi di formazione per i giovani e incentivando la loro partecipazione attiva alla politica locale. "Dobbiamo offrire ai giovani l’opportunità di misurarsi con la gestione della cosa pubblica – ha concluso Romoli –. Solo così potremo costruire un futuro solido per i nostri territori e per il nostro partito".