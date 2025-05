«Come presidente della commissione Ambiente della Regione Lazio accolgo con estrema soddisfazione le parole del ministro Gilberto Pichetto Fratin riguardo al deposito di scorie nucleari». Così il consigliere regionale Giulio Zelli, presidente della commissione ambiente. «Il ministro ha dichiarato che la Cnai è ormai “superata” e che il Governo sta studiando nuovi depositi di rifiuti radioattivi a bassa intensità, scartando dunque l’idea di un centro unico. Inutile dire come questa sia un’ottima notizia per la Tuscia, territorio laziale in cui erano state individuate quasi la metà delle aree idonee ad ospitare il deposito. Il Governo Meloni - prosegue Zelli - ancora una volta, si conferma vicino alle istanze dei cittadini, assumendosi la responsabilità di non calare ed imporre scelte dall’alto alle comunità locali. Ringrazio infine il presidente Francesco Rocca per la determinazione con cui si è battuto in tutte le sedi competenti per contrastare l’ipotesi di realizzare il deposito nel Lazio. Una battaglia di buonsenso che alla fine ha portato i suoi frutti a beneficio del territorio».