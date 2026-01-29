San Pellegrino in Fiore, la giunta comunale ha approvato una delibera finalizzata all’avvio di una procedura per la ricerca di sponsorizzazioni private a sostegno di una delle manifestazioni più identitarie e sentite dalla comunità viterbese, un evento di grande richiamo turistico, che tuttavia richiede importanti investimenti da parte dell’amministrazione, dal punto di vista organizzativo ed economico. Il provvedimento si inserisce in una visione più ampia dell’amministrazione comunale che punta con decisione sul partenariato pubblico-privato come strumento di corresponsabilità e di innovazione nei rapporti tra la pubblica amministrazione e il mondo imprenditoriale. La sindaca Chiara Frontini delinea il percorso avviato dall’amministrazione negli ultimi anni: «Tre anni fa abbiamo iniziato un nuovo percorso per la gestione di San Pellegrino in Fiore, una manifestazione profondamente amata dai viterbesi e capace di attrarre ogni anno migliaia di turisti e visitatori. La presa in carico diretta dell’evento da parte del Comune è stata una scelta voluta e consapevole, che ha rappresentato un vero cambio di paradigma nel modo di intendere e gestire le grandi manifestazioni cittadine». La sindaca evidenzia inoltre l’importanza di concentrare gli sforzi su iniziative strategiche: «È fondamentale che le attività di compartecipazione e di raccolta fondi si concentrino su eventi e iniziative prioritarie e ad alto impatto per la città. Solo così possiamo massimizzare gli sforzi di tutti - istituzioni, imprese e comunità - per far crescere Viterbo e l’intera Tuscia».

«Per la nostra amministrazione il partenariato pubblico-privato non è solo uno strumento finanziario, ma una scelta politica e culturale – dichiara l’assessora alle sponsorizzazioni Patrizia Notaristefano -. Crediamo fortemente in un modello di corresponsabilità sulle attività che generano valore pubblico condiviso per la città. Eventi come San Pellegrino in Fiore rappresentano un patrimonio collettivo: coinvolgere soggetti privati significa innovare il rapporto tra pubblica amministrazione e imprenditori, costruendo insieme opportunità di crescita, visibilità e sviluppo per il territorio».

Con tale delibera l’amministrazione comunale conferma la volontà di rafforzare modelli collaborativi capaci di sostenere nel tempo eventi di qualità, valorizzando il ruolo di ciascun attore nella costruzione di una città più dinamica, attrattiva e condivisa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA