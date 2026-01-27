CIVITAVECCHIA – «Congratulazioni alla vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli, per la nomina a Commissario straordinario del Governo per l’area di Civitavecchia. Una scelta di alto profilo, proposta dal ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso e formalizzata dal sottosegretario Alfredo Mantovano, che conferma la volontà di affrontare con visione, competenza e determinazione le sfide strategiche di un territorio cruciale per il Lazio e per l’Italia.

La riconversione e lo sviluppo dell’area della centrale Torrevaldaliga Nord rappresentano una priorità su cui è necessario concentrare ogni sforzo, tutelando l’occupazione, promuovendo nuova impresa e attrazione di investimenti, sostenendo l’innovazione e la transizione produttiva.

A Roberta Angelilli i migliori auguri di buon lavoro per questo importante incarico: sono certo che saprà interpretarlo con il senso istituzionale, la capacità di dialogo e l’impegno che da sempre la contraddistinguono». Così il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera.