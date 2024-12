CIVITAVECCHIA – Il deputato di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera Mauro Rotelli non ha dubbi: è Massimiliano Grasso la candidatura giusta per le prossime elezioni amministrative.

«La manifestazione sullo sviluppo di Civitavecchia e del territorio che si è svolta lunedì scorso presso l’aula consiliare del comune di Civitavecchia – ha infatti spiegato – è stata l’occasione per il fare il punto sulle azioni e i provvedimenti in itinere di interesse per l’area di Civitavecchia: dalle misure per il porto, alla legge sugli interporti, fino al completamento della Civitavecchia-Orte. Temi questi che insieme a molti altri sono stati bene affrontati da Massimiliano Grasso nel suo intervento che di fatto è il cuore di un programma da attuare nei prossimi 5 anni a beneficio della città. Ritengo che Grasso abbia tutte le carte in regola per essere il candidato sindaco di Fratelli d’Italia a Civitavecchia nelle prossime elezioni di giugno, per puntare alla riconferma del centrodestra alla guida della città».