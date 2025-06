CERVETERI – Vigili del fuoco e Protezione civile comunale in azione per un incendio scoppiato nel primo pomeriggio in viale Manzoni, a non molta distanza dal centro abitato. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno avvolto alcune sterpaglie in un terreno incolto e poi si sono propagate in fretta avvicinandosi anche alle abitazioni. Una coltre di fumo nero e denso si è elevato in cielo visibile anche da Ladispoli. Non si contano ormai più i roghi scoppiati in città dall’inizio dell’estate. Si teme ci sia dietro la mano dei piromani.