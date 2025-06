CIVITAVECCHIA – Un ormeggiatore è stato colpito al volto, questa mattina, durante le manovre alla banchina 33. L’operatore è stato trasferito in elicottero al Policlinico Gemelli di Roma. All’arrivo dei soccorsi l’ormeggiatore era cosciente ma in un lago di sangue.

Il sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, esprime solidarietà all’operatore.

«Esprimo la vicinanza dell’amministrazione comunale al lavoratore ormeggiatore rimasto ferito questa mattina durante le operazioni portuali, a seguito della rottura di un cavo – ha detto Piendibene - A lui va il nostro augurio di pronta guarigione, insieme a un pensiero di sostegno per i suoi familiari. L’incidente ripropone con chiarezza la necessità di garantire condizioni di lavoro sicure, in particolare nei contesti ad alto rischio come quello portuale. È essenziale che le istituzioni e gli enti competenti continuino a collaborare per rafforzare ogni misura utile alla prevenzione e alla tutela dei lavoratori».

