CIVITAVECCHIA – Iniziano a circolare i primi sondaggi in vista della prossime elezioni amministrative.

A tre mesi infatti dall’importante appuntamento elettorale, nonostante gli schieramenti non siano ancora ben chiari e nonostante vi siano ancora tavoli e trattative in corso per comporre squadre e progetti, si fanno strada rilevamenti ed indagini più o meno affidabili.

Di sicuro quello diffuso ieri e condotto da Euromedia Research, uno dei più importanti istituti operanti in Italia nelle ricerche di mercato, è indubbiamente il più autorevole tra quelli circolati finora.

Ebbene, in una ipotesi di voto, al primo turno, uno dei possibili candidati sul tavolo del centrodestra, Massimiliano Grasso, potrebbe ottenere un 41,1%, seguito da Marco Piendibene per il centrosinistra al 33,2%. Enzo D’Antò di Movimento Cinque Stelle e Unione popolare all’11,9%, con Vittorio Petrelli della lista civica il Buongoverno all’8,5% e la civica Roberta Galletta al 5,3%. Lo scenario con Grasso e Piendibene è quello con i candidati risultati più forti tra quelli testati sui due schieramenti (Tedesco, De Sio e Poletti da una parte e Marietta Tidei dall’altra).

ALESSANDRA GHISLERI - DIRETTRICE EUROMEDIA RESEARCH (IMAGOECONOMICA)

«Certo - ha commentato Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research - si tratta di un sondaggio effettuato a metà gennaio, dopo Natale, in un periodo particolare. Si tratta di un test studiato per definire quali potrebbero essere i pesi e le misure delle diverse coalizioni nello scontro elettorale».

Emerge sicuramente un centrodestra a forte trazione Fratelli d’Italia.

«Alle passate comunali del 2019 - ha ricordato Ghisleri - a tirare le fila era la Lega, con Forza Italia che giocava la sua partita, quasi alla pari con la Lega stessa. Dal 2019 le cose si sono ribaltate: e lo si è visto già con le regionali 2023, quando a fare da traino c’era già FdI».

«Se guardiamo lo storico, dalle comunali alle regionali, questo trend sembra premiare sempre il centrodestra - ha quindi aggiunto la sondaggista - ma il candidato ha un peso molto importante, specialmente nelle amministrative. Il voto locale è composto dal candidato e dal partito: la somma dei due aiuta a vincere. Alle amministrative, insomma, il candidato sindaco è fondamentale».

E dunque la scelta deve essere ben ponderata.

«Certo - ha concluso però Ghisleri - bisogna tenere conto anche del mood del momento: oggi dopo le regionali in Sardegna è diverso da quello di gennaio e la prossima settimana, dopo le elezioni in Abruzzo, potrebbe essere ancora differente».

Una partita, insomma, ancora tutta da giocare.

