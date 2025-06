CIVITAVECCHIA – Parte oggi la rivoluzione della raccolta differenziata porta a porta e la città è già in affanno.

Il piano comunicativo, come prevedibile e preannunciato, ha dimostrato di essere inefficace, considerati anche i pochi giorni di preavviso e la scarsa chiarezza.

I cittadini già dalla mattina di ieri, domenica, avevano esposto in strada i mastelli, rimasti così per tutto il giorno, sotto il sole cocente di una domenica irrespirabile.

La strada si preannuncia tutta in salita per Csp costretta a fare i conti con l’assenza di cassonetti intelligenti e straordinari ancora da tagliare. Le premesse ieri non erano affatto buone. La gente, in sostanza, avrebbe male interpretato il nuovo calendario, e così, girando per le vie di Civitavecchia, già da ieri mattina facevano bella mostra numerosi secchi con tanto di rifiuti.

Tanti mastelli fuori delle case, per esempio, in via Gobetti, via Antonini e viale Matteotti, per dirne alcuni.

Un giorno di anticipo, in pratica, con i rifiuti che sarebbero dovuti essere esposti ieri sera a partire dalle 21 per essere poi ritirati oggi, come spiegato dalla presidente del consiglio di amministrazione di Csp, Francesca Romana Tomaselli, che ha anche sottolineato che il nuovo progetto prevede la suddivisione della città in sei zone, ciascuna con un proprio calendario di conferimento dei rifiuti.

Ecco le sei zone:

ZONA 1 – Nord: Pantano, borgata Aurelia, via Tarquinia fino a piazza Tarquinia (Vigili del fuoco), via Braccianese Claudia tutta, quartiere san Pio X, quartiere Cappuccini, via Berlinguer, via Terme di Traiano dal tribunale fino a via Don Milani, via Don Milani, via Leopardi, via Pascoli.

ZONA 2 – Centro Mare: da piazza Tarquinia (vvf) fino al sottopasso di Campo dell’Oro (fosso Infernaccio), dal mare fino alla ferrovia.

ZONA 3 – sotto la Mediana: via Roma, viale Baccelli da via Terme di Traiano fino a via Togliatti, via Togliatti fino alla strada Mediana, strada Mediana da via Togliatti fino al tribunale, quartiere via Parini Foscolo Deledda, via dell’Ambaradàn.

ZONA 4 – Togliatti uliveto ferrovieri: vie comprese tra la ferrovia e viale Baccelli fino a via Togliatti, tutta via Togliatti, via Nenni fino a via Archilde Izzi, via Bandita delle Mortelle, quartiere Uliveto, quartiere ferrovieri, fino al limite del fosso Infernaccio.

ZONA 5 – Campo dell’Oro San Gordiano Boccelle: dal mare fino a via Graziano per il quartiere Campo dell’Oro, fino allo stadio di atletica e rugby per il quartiere San Gordiano, fino all’autostrada per il quartiere Boccelle.

ZONA 6 – Cisterna San Liborio e zone rurali: strada Mediana dalla scuola di guerra Cesiva fino a via Nenni, traverse di via Nenni fino al quartiere Faro, quartiere San Liborio, zone rurali di campo dell’Oro, San Gordiano Boccelle.

«Si tratta di un nuovo modello organizzativo - aveva detto la Tomaselli - Una delle principali novità riguarda l’orario di esposizione dei mastelli, fissato uniformemente alle ore 21 per tutta la città. Ogni mezzo sarà dedicato stabilmente alla raccolta di una singola frazione (organico, plastica, vetro, carta, indifferenziata), per ridurre la contaminazione e migliorare la qualità della differenziata».

L’obiettivo fissato è ambizioso: passare dal 60% attuale al 70% di raccolta differenziata. Al momento però, a fronte di un auspicato «miglioramento del controllo di gestione» e di una «maggiore razionalizzazione delle risorse umane» oltre che di una «sensibile riduzione dei costi», la realtà per ora restituisce la fotografia di una Civitavecchia in balìa di incertezza e confusione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA