CIVITAVECCHIA – Hanno scoperto un piccolo "market della droga" con 90 grammi di cocaina, 70 grammi di hashish, 20 grammi di eroina, materiale da confezionamento e bilancini di precisione. I Carabinieri della sezione operativa di Civitavecchia, nell'ambito delle operazioni finalizzate al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti sul territorio, hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino algerino, classe 1993, già noto alle forze dell’ordine.

I controlli sono scattati in seguito ad una mirata attività investigativa, con i militari che hanno eseguito una perquisizione domiciliare a carico del sospettato, trovando la droga già pronta per essere immessa nel mercato cittadino.

Lo stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati.

L'attività si inserisce anche nell'ambito delle operazioni di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, intensificate sul territorio per il periodo estivo.

Considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l'indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza, con sentenza definitiva.

