TARQUINIA – Sembra essere durato poco il segreto che ruota attorno all’iniziativa promozionale per la nascita della “Via Etrusca”.

In questi giorni per le vie del centro storico della città è stata infatti fotografata la bellissima attrice Maria Grazia Cucinotta, e il segreto sembra essere presto svelato. Sarà lei, hanno ipotizzato in tanti, la ambassador della “Via Etrusca”.

La splendida attrice si è intrattenuta a pranzo in città e con i commercianti del centro. Secondo l’ipotesi più diffusa sarà lei a fare da testimonial al progetto che prevede una strategia promozionale che racconti al grande pubblico il Patrimonio Unesco di Tarquinia e Cerveteri. Un itinerario tematico a 360 gradi che ripercorre le tracce del popolo etrusco. Il centro del viaggio lungo la “Via Etrusca” sarà quello dedicato ad una figura centrale della società etrusca: la donna. Colta, libera ed emancipata, prototipo unico nell’antichità, la cui forza e bellezza si ripercuotono ancora oggi negli splendidi affreschi della Necropoli dei Monterozzi di Tarquinia, nei manufatti conservati nel Museo Archeologico di Tarquinia e nel Museo Nazionale Cerite di Cerveteri.

«Per raccontare la Via Etrusca – avevano annunciato da Skylab - un piano di comunicazione che prevede diversi contenuti innovativi con protagonista proprio una donna, molto speciale. Un’attrice, volto noto del cinema italiano e star a livello internazionale per aver recitato anche in pellicole candidate agli Oscar, è stata scelta come ambassador di “Via Etrusca”: il suo bellissimo volto e la sua voce, scandiranno un viaggio alla scoperta dei capolavori del territorio, dai vivaci colori della Necropoli di Tarquinia, agli scenari incantevoli offerti dall’Ara della Regina e dal porto di Gravisca, fino alle suggestive cartoline della Necropoli della Banditaccia mentre verrà percorsa anche la Via Degli Inferi».

E i tarquiniesi ora non hanno più dubbi: «E’ lei».

