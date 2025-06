Nulla di fatto per i referendum abrogativi. Non si raggiunge il quorum del 50 per cento più uno degli aventi diritto.

Anche nella Tuscia si è registrata una bassa affluenza. Alle 15 di ieri nella provincia aveva votato il 26,40% degli aventi diritto, al di sotto della media nazionale che si è attestata intorno al 30,6%.

A Viterbo città l’affluenza è stata del 26,60%. Il comune dove si è votato di più è stato Oriolo Romano con il 38,55 %, quello di meno Ischia di Castro con il 18%.

Rispetto ai singoli quesiti referendari, l’affluenza si è attestata sopra il 26 per cento per tutti.

I cinque referendum, di cui quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza, comunque non hanno dunque sfondato e sin dalla giornata di ieri il traguardo del quorum è sembrato lontano.