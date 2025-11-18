CIVITAVECCHIA - Si è costituito a Civitavecchia il Comitato per il Sì al Referendum per la Giustizia.

Il presidente nazionale Carlo Scala ha infatti nominato Michelangelo Podda come rappresentante del Comitato nazionale “Votiamo coSì” per il circolo territoriale di Civitavecchia.

Il circolo sarà operativo presso il comitato promotore di Emanuela Mari in via delle Azalee 5c, di cui Michelangelo Podda fa parte attiva. Nei prossimi giorni saranno organizzate le prime iniziative, che verranno rese note con una conferenza stampa, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di sostenere le ragioni del Sì al referendum confermativo della riforma sulla giustizia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA