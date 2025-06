Affluenza a rilento nella Tuscia per i referendum abrogativi. Oggi a mezzogiorno aveva votato il 6, 01% degli aventi diritto, 6,17 % a Viterbo città.

Si vota fino a questa sera alle 23 e poi domani dalle 7 alle 15.

Sono 239.541 gli elettori della Tuscia chiamati oggi alle urne per esprimersi su cinque quesiti referendari.

Nella sola città di Viterbo gli aventi diritto sono 51.094. Ieri i seggi si sono costituiti regolarmente. A Viterbo le sezioni sono 295 incluse le due ospedaliere.

A causa dell’incendio che mercoledì ha investito la sede della facoltà Agraria, alcuni seggi elettorali sono stati trasferiti. In particolare, le sezioni 16, 19 e 21, normalmente ospitate dall’Itt Leonardo da Vinci, sono state spostate all’Iis Paolo Savi. Le sezioni 17, 18, 23 e 24, solitamente allestite presso la scuola primaria A. Volta, si trovano invece presso la scuola secondaria di primo grado P. Egidi.

Perché i referendum siano validi dovrà recarsi alle urne almeno il 50% più uno degli elettori. In caso contrario, le norme resteranno in vigore.

I cinque referendum riguardano: l’abrogazione del contratto di lavoro a tutele crescenti: si chiede di cancellare le norme che disciplinano i licenziamenti illegittimi per i lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti. I licenziamenti nelle piccole imprese: si propone l’abrogazione parziale della norma che regola indennità e reintegro nei casi di licenziamento in aziende fino a 15 dipendenti. I contratti a termine: si propone di modificare la normativa sulla durata massima, proroghe e rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato. Appalti e infortuni: si vota sull’eliminazione della responsabilità solidale del committente nei confronti degli infortuni subiti da lavoratori di ditte appaltatrici o subappaltatrici. Cittadinanza agli stranieri: il quesito propone di dimezzare da 10 a 5 anni il periodo di residenza richiesto agli extracomunitari maggiorenni per poter richiedere la cittadinanza italiana.

Gli uffici comunali osserveranno orari straordinari per il rilascio delle tessere elettorali o delle carte d’identità. In particolare per quanto riguarda le prime

dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani saranno aperti gli uffici di via Garbini 84/B.

Per le carte d’identità, invece, oggi saranno aperti gli uffici di via Garbini, n. 84/b, dalle 15 alle 20; e quelli di Grotte S. Stefano, dalle 7 alle 23. Domani quelli di via Garbini, n. 84/b e quelli di via Cavour dalle 9 alle 15, quelli di Grotte S. Stefano, dalle 7 alle 15.