CIVITAVECCHIA – Proseguono gli interventi a seguito dell’ultimo passo in avanti, in Regione Lazio, per la Radioterapia al San Paolo. Il circolo cittadino ed il gruppo consiliare del Pd sperano «che i tempi di attuazione siano rapidi così da porre fine al faticoso pendolarismo dei tanti pazienti che necessitano di tali terapie. Vogliamo auspicare che la salute, bene primario dei cittadini, non venga strumentalizzato per fini elettorali». Allo stesso tempo però, soddisfatti del percorso intrapreso dalla Regione, ricordano come si stia portando avanti quanto deliberato e finanziato dalla giunta precedente a conferma della validità di quell’iniziativa unanimemente votata. E ricostruiscono quanto avvenuto negli anni.

«Il percorso regionale della radioterapia a Civitavecchia, immaginata dal dottor Giuseppe Quintavalle allora Direttore Generale della Asl – ricordano infatti i dem - ebbe inizio con un emendamento al collegato del bilancio del 2022 presentato dai Consiglieri regionali Gino De Paolis, come primo firmatario, Marietta Tidei e David Porrello. L’emendamento venne votato all’unanimità e, a seguito di questo atto del Consiglio, la radioterapia venne poi finanziata dalla stessa Giunta di centro-sinistra presieduta da Zingaretti. Già due anni prima lo stesso Gino De Paolis, a testimonianza dell’attenzione posta su tale argomento, aveva presentato un ordine del giorno, anch’esso votato all’unanimità, nel quale si chiedeva che ogni Asl fosse dotata di una radioterapia».

Sulla stessa linea anche il M5S, con Enzo D’Antò che ribadisce come il successo di oggi sia «il frutto di un impegno collettivo che ha coinvolto numerose persone, ma desidero esprimere un sentito ringraziamento in particolare all'ex Consigliere Regionale Gino De Paolis – ha spiegato – fin dal 2014, quando abbiamo assunto la carica di amministrazione cittadina, De Paolis ha instancabilmente lottato per portare questa importante struttura sanitaria nel nostro territorio, perseverando con dedizione fino all'ultimo giorno del suo mandato. Anche se non appartenente alla mia stessa fazione politica, è doveroso riconoscere l'instancabile impegno di chi è stato il vero motore di questo risultato cruciale per la nostra comunità. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito e un sentito ringraziamento a Gino De Paolis». Ed il capogruppo del M5S conclude evidenziando come unanime sia il plauso che accoglie con gioia «un traguardo – ha sottolineato – destinato a risolvere una cruciale problematica sanitaria nel nostro territorio. Questa sfida, affrontata con determinazione dalla nostra comunità, ha trovato un valido supporto nel costante impegno dei volontari dell'Adamo, i quali, con grande sacrificio, hanno sempre risposto prontamente alle esigenze dei cittadini».