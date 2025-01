«Un’iniziativa privata organizzata da un iscritto». È il laconico commento di Fabrizio Purchiaroni, commissario comunale di Forza Italia, in merito all’incontro promosso da Giovanni Arena che si è tenuto domenica alle Terme dei Papi. Un appuntamento in cui l’ex sindaco ha attaccato i vertici provinciale e comunale del suo stesso partito. Sulla situazione interna a Forza Italia «a livello comunale non sta accadendo nulla di particolare. - aggiunge Purchiaroni - Stiamo continuando a lavorare insieme agli altri come da programma. Stiamo cercando di radicarci sempre di più sul territorio».

Sollecitato sul fatto che però l’evento abbia generato un po’ di maretta, ribadisce: «È stata l’iniziativa privata di un iscritto. Ha voluto farla e ha anche rilasciato delle dichiarazioni ma non mi pare che questa cosa abbia assolutamente impattato sull’andamento del partito, né a livello comunale né ad altri livelli».

Una vicenda che, secondo il commissario comunale, non ha aperto alcuna crepa in seno al gruppo dei forzisti di Viterbo.

«Lui (riferito ad Arena) sta facendo delle sue scelte, ho letto che ha fatto delle dichiarazioni però è una cosa sua. Se un iscritto decide di raggruppare i propri simpatizzanti è una cosa poi però il partito è un’altra questione, il partito non è una cosa privata. Noi, io ma anche l’altro gruppo dirigente sia a livello comunale che superiore stiamo lavorando, anche ieri abbiamo avuto un incontro per fare il punto su quelli che saranno i prossimi appuntamenti che si terranno nella provincia ma anche nella città di Viterbo, poi inizieremo a strutturare i congressi che si svolgeranno nei prossimi mesi».

E in merito alle esternazioni di Arena, nelle quali ha rimarcato che il segretario provinciale azzurro Romoli non sia particolarmente interessato a Viterbo e a riconquistare il Comune, Purchiaroni afferma: «Io vedo come sta lavorando Alessandro Romoli e credo stia facendo un lavoro eccelso su tutto il territorio della Tuscia, incluso il capoluogo, in maniera direttamente proporzionale al peso di ognuno dei 60 Comuni quindi credo stia dando lo stesso spazio a tutti. Non vedo questa distinzione tra figli e figliastri. Vedo invece una persona impegnata 24 ore al giorno che dà risposte a livello amministrativo su tutto il territorio. Non capisco neanche da cosa sia motivato questo retropensiero di Arena. Forse è una sua percezione, di parte».

L’ex sindaco nell’organizzare l’incontro di domenica aveva anche spiegato che voleva essere momento di stimolo per la ripresa del dialogo tra le forze del centrodestra, auspicando che la coalizione si compatti per riconquistare il comune di Viterbo nel 2027.

«Per quello che mi riguarda il dialogo non si è interrotto, di fatto si sta tutti all’opposizione quindi il dialogo da parte mia c’è. A livello comunale, laddove c’è necessità, io dialogo con tutti gli altri rappresentanti di centrodestra, dalla Lega a Fratelli d’Italia. Quindi almeno per quanto riguarda il comune di Viterbo non ho questa visione. Forza Italia sta nel centrodestra e il centrodestra ha come partner e alleati Lega e Fratelli d’Italia».

Con una sottolineatura: «Noi cerchiamo di lavorare alacremente per Forza Italia» conclude Fabrizio Purchiaroni.