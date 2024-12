CIVITAVECCHIA – Primarie? Il centrosinistra conferma che non sono lo strumento a cui ci si affiderà, almeno questa volta. Lo avevano già fatto intendere nelle scorse settimane, lo ha ribadito oggi il segretario locale del Pd Piero Alessi, dopo l’intervento del sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei che ha chiamato in causa direttamente i segretari regionale e nazionale del partito, Leodori e Schlein, in merito alla “situazione Civitavecchia” in vista delle imminenti amministrative. Secondo Tidei oggi «una presa di posizione del segretario regionale è non solo auspicabile, ma non può più essere rinviata – ha spiegato rivolgendosi a Leodori - la priorità ora è trovare un candidato autorevole, e un nome sul quale tutta la sinistra possa trovare la più ampia convergenza e ricompattarsi».

Ma un nome sul quale «si sta ragionando con sempre maggiore convinzione», come spiegato da Alessi, resta quello di Marco Piendibene, sempre più quotato per rappresentare un centrosinistra «che si sta rafforzando» ha aggiunto il segretario cittadino, dando una lettura opposta rispetto a quella di Tidei. Quella del sindaco di Santa Marinella resta oggi, secondo i dem, una interpretazione personale, o comunque un proprio convincimento. «Una versione che non condivido - ha ribadito Alessi evidenziando come il rapporto con il livello provinciale e regionale del partito «è continuo e sereno, salvaguardando la nostra autonomia territoriale - ha concluso - che non è mai stata messa in discussione». E sulle primarie, quindi, nessuna possibilità: «La coalizione si è sempre mostrata contraria».

