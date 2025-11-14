CIVITAVECCHIA – L’amministrazione comunale informa che lunedì 1° dicembre, alle 17, presso l’Aula Pucci, si terrà una nuova assemblea pubblica dedicata al consueto aggiornamento alla cittadinanza sull’attività amministrativa, nel corso dell’incontro si parlerà anche dei progetti urbanistici in corso (ex Italcementi, Terme ecc).

Da palazzo del Pincio spiegano che l’assemblea rappresenta un momento di confronto e aggiornamento aperto alla cittadinanza, con l’obiettivo di condividere lo stato dell’arte, illustrare le prossime fasi progettuali e raccogliere osservazioni e proposte.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

