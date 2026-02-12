CIVITAVECCHIA – Il sindaco Marco Piendibene ha parlato di un confronto «franco e costruttivo», riferendosi a quello di ieri, in Comune, con il commissario di Governo Roberta Angelilli. Confronto nel corso del quale è emersa sintonia sulle priorità strategiche per il territorio e la comune volontà di imprimere un’accelerazione ai processi decisionali necessari a garantire chiarezza di indirizzo e tempi certi.

«È stato un confronto molto utile – ha dichiarato il Sindaco – perché condividiamo la necessità di trasformare in tempi rapidi l’indirizzo politico in atti e scelte operative. Civitavecchia ha tutte le carte per aprire una nuova fase di sviluppo: lavoreremo con spirito di collaborazione e con l’obiettivo di dare al territorio certezze, strumenti e un percorso attuativo chiaro. Ho avuto modo di ribadire l’importanza dell’accordo di programma: strumento essenziale per coordinare i diversi livelli istituzionali e rendere più rapidi ed efficaci i passaggi necessari, a partire dalla pianificazione e dalla messa a sistema delle aree e delle condizioni utili ad ospitare nuove iniziative industriali».