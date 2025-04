Il circolo del Partito Democratico di Viterbo apre la campagna di tesseramento 2025. La segretaria del Circolo, Alessandra Troncarelli, invita tutti i cittadini e i sostenitori a partecipare attivamente, sottolineando l’importanza di questo momento per il futuro del partito e della città.

«Inizia anche per il Pd la primavera – dichiara Troncarelli – Questa campagna tesseramenti deve rappresentare una nuova ripartenza per il partito. L’obiettivo è radicarsi sempre più in profondità nel tessuto cittadino. La nostra comunità ha idee e voglia di affrontare con risoluzioni i problemi della nostra città ed è aperta a tutti coloro che ne vogliono far parte e dare il proprio contributo. In cantiere diverse iniziative e incontri pubblici che riguardano tematiche fondamentali per Viterbo, ma anche per il futuro del partito».

Il circolo Pd di Viterbo ha attivato un nuovo numero di telefono per favorire una maggiore partecipazione e interazione con i cittadini: 351.4019008.

L’Ufficio adesioni sarà a disposizione per il tesseramento presso la sede di via Alessandro Polidori, 40, nei seguenti giorni e orari: lunedì 7 aprile e giovedì 10 aprile dalle 17 alle 19; lunedì 14 aprile e giovedì 17 dalle 17:30 alle 19:30.

Il primo appuntamento ufficiale da cui si riparte è l’Assemblea degli iscritti in programma per l’11 aprile alle 17:30 presso la sede di via Polidori. Sarà un’occasione per confrontarsi, condividere idee e dare nuovo slancio all’azione politica del Pd a Viterbo.