CIVITAVECCHIA – Durante l’ultima seduta di Consiglio comunale è stato approvato l’affidamento del servizio OEPAC (Operatori Educativi per l’Autonomia e la Comunicazione) alla municipalizzata CSP, con la possibilità di subappaltare fino al 30% del servizio. Una scelta che la maggioranza ha presentato come un’apertura verso le cooperative sociali, ma che secondo Forza Italia comporta «un rischio concreto per la continuità educativa e per la stabilità occupazionale».

Il capogruppo azzurro, Luca Grossi, ha espresso forte contrarietà, sottolineando come molte lavoratrici interinali – alcune con anni di esperienza alle spalle – non abbiano oggi alcuna certezza di poter proseguire l’attività nel prossimo anno scolastico, sia con l’agenzia interinale sia con eventuali future cooperative.

La preoccupazione riguarda anche le famiglie con bambini disabili, che potrebbero vedere interrotto il rapporto educativo costruito nel tempo, con ricadute sul piano affettivo, relazionale e didattico.

«Il servizio OEPAC deve garantire continuità, qualità e stabilità – ha dichiarato Grossi – e non può diventare terreno di sperimentazioni che mettono a rischio i più fragili. Chiediamo alla maggioranza di tutelare lavoratrici e genitori e di aprire un confronto vero con famiglie e associazioni prima di compromettere un servizio fondamentale per la città».

