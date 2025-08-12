SANTA MARINELLA - Lunedì sera il porticciolo di Santa Marinella ha ospitato la ventesima edizione di “Arte, Moda e Spettacolo sotto le stelle”, trasformandosi in una passerella a cielo aperto dove eleganza, musica e creatività hanno regalato emozioni fino all’ultima nota. L’evento, ideato vent’anni fa dalla compianta madre di Gloria Salipante, Gabriella Bianchi, e portato avanti con la stessa passione dalla figlia, è oggi un fiore all’occhiello dell’estate locale, grazie all’estrema cura e meticolosità con cui Gloria, direttrice e insegnante della sua scuola di portamento, ha organizzato ogni dettaglio insieme a suo padre Ivo e a suo fratello Nicola, veri motori instancabili di questa straordinaria macchina dello spettacolo.

Dodici volti, dodici storie, dodici modi diversi di interpretare la bellezza: così si presentano Angelica Marziali, Livia Simonetto, Chiara Plebani, Alessia Nardo Di Maio, Aurora Adriani, Karol Sforza, Azzurra Caponi, Aurora Maria Pipponzi, Serena Ventolini, Michela Ventolini, Marica Ortenzi e Giorgia Plebani, che hanno illuminato l’evento con la loro presenza e che si sono messe in gioco.

La vincitrice della fascia Miss Elegance 2025 è stata la bellissima santamarinellese Angelica Marziali con gli occhi colore del mare e l'eccellente portamento; secondo posto e fascia di Miss Porto Santa Marinella per la bellissima Livia Simonetto dal corpo perfetto; terza Miss Bikini Serena Ventini; quarta Miss Sorriso ex equo con Marica Ortenzi e Michela Ventini. Quinta Miss Galimbertissima Giorgia Plebani vincitrice lo scorso weekend del titolo di Miss Ladispoli.

Tutte le finaliste possono partecipare al prestigioso concorso Miss Roma Capitale. Alla vincitrice la collana di Matilde bijur; alla seconda classificata un weekend da parte di Fuso Orario agenzia viaggi Civitavecchia, la terza un bikini. Ognuna delle modelle ha partecipato con la propria personalità e il proprio stile e ha reso unica la passerella, dimostrando che la bellezza non è mai un concetto uniforme, ma un insieme di sfumature che si intrecciano in armonia. In loro si è riflessa la forza di chi sa incantare non solo con l’aspetto, ma con la luce che porta dentro. La cornice suggestiva del porticciolo, resa ancora più magica dalle luci e dall’audio impeccabili curati dal service di Marco Patrizi, ha accolto un pubblico caloroso che ha potuto ammirare splendide modelle, protagoniste assolute della passerella. La loro bellezza e il loro portamento impeccabile hanno trovato perfetta espressione nelle creazioni rraffinate meravogliose di Mara Atelier, impreziosite dai gioielli di Matilde Pompameo (Matilde bigiú), che hanno accompagnato ogni uscita dalla moda mare all’eleganza da sera, fino alla magia senza tempo dell’alta moda e degli abiti da sposa. A rendere ancora più memorabili le sfilate, il lavoro prezioso delle make up artist Sabrina Brunori, Anna Claudia Morucci e Marialuisa Robustelli, che hanno firmato trucchi e acconciature capaci di esaltare la personalità di ogni modella. Nel backstage, un team di collaboratrici instancabili ha lavorato con precisione e dedizione, curando cambi d’abito e ogni minimo dettaglio, confermando che dietro ogni passerella di successo c’è una squadra unita e competente. Le coreografie, ideate con sensibilità artistica e grande gusto da Francesca Feoli per la sezione “Miss” e da Marilena Ravaioli e Simonetta Travagliati per altri momenti di spettacolo, sono state un vero punto di forza della serata: eleganti, armoniose, mai banali, capaci di fondere ritmo e bellezza visiva in un flusso continuo che ha conquistato il pubblico. Sul palco, la musica ha avuto un ruolo centrale, grazie alla bravura di artisti che hanno regalato interpretazioni intense e coinvolgenti. Tra loro l'eccezionale Mattia Sgriscia, i Blabos, il giovane talento Mathias Luciani, Angelique, Angelica Loredana Anton, Totó Bosco Band, Mate Amato, Elena Lia, Laura Carabetta, fino alla voce potente e raffinata della cantante lirica Remina Baldolini, che ha incantato la platea. La conduzione brillante e scorrevole di Maria Letizia La Noce, la bravissima speaker di Radio Blue Point, affiancata dal carismatico Angelo Martini, ha tenuto il ritmo della serata con energia e complicità, accompagnando il pubblico tra moda e performance artistiche.

A decretare i riconoscimenti sono stati i membri di una giuria di altissimo profilo, composta da Roberto Onofri, Alessandra Fattoruso, Filippa Abbate, Francesca Feoli, Romina Mosconi, Sara Fresi, Gennaro Ruggiero, Marcia Sedoc, Antonio Giammusso, Carrie Proietti, Cristiano Feoli, Serena Giocondo, Alfredo Mariani, Sonia Signoracci, Andrea Vella, Gabriele Campagna, Mirco Alivernini e Diana Fillo, personalità che con la loro esperienza hanno contribuito a valorizzare il talento in passerella e sul palco.

Un plauso va anche all’assessore alla cultura Gino Vinaccia, presente e partecipe, che con il suo impegno sta dando vita a un cartellone estivo ricco e di qualità, capace di valorizzare il territorio e offrire eventi di grande richiamo. Fondamentale anche il sostegno del Comune di Santa Marinella, del sindaco Pietro Tidei e di Stefania Barbaranelli, che hanno creduto e investito in un’iniziativa ormai storica. A immortalare ogni istante con maestria c’era il fotografo ufficiale della serata, Majdi Ahed Manzelgi, le cui immagini racconteranno per sempre la magia dell’evento. A questo si aggiungono i video realizzati da Gianclaudio Ruspantini e la copertura mediatica di La Provincia, Civonline.it, TrcGiornale, Il Messaggero presente con Luciano Giobbi e Le Muse.

Tra applausi e sguardi ammirati “Arte, Moda e Spettacolo sotto le stelle” ha dimostrato ancora una volta di essere molto più di una sfilata: è un appuntamento che unisce moda, arte e musica in un’unica esperienza sensoriale, frutto di passione, professionalità e amore per la bellezza. Un evento dove nulla è lasciato al caso e dove, come ha ricordato la stessa Gloria Salipante nei ringraziamenti finali, “ogni persona che ha lavorato dietro e davanti al palco ha contribuito a creare la magia”. Santa Marinella ha brillato, e lo ha fatto sotto le stelle più belle dell’estate.