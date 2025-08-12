È il momento di completare il quadro per la stagione 2025/2026 di Santa Marinella Basket. Nei giorni scorsi la società rossoblù aveva diramato l’elenco dei primi otto nomi delle riconfermate per il prossimo futuro. Ora altre cinque giocatrici hanno deciso di restare all’interno della formazione santamarinellese, segno che il gruppo potrà riprendere l’attività nel segno della continuità e potrà continuare su giocatrici che si trovano molto bene nel contesto Smb.

Atlete che, con il loro impegno e la loro dedizione, sono state e continueranno ad essere pilastri fondamentali del progetto societario. Ecco le ultime cinque conferme, così come dichiarato dalla dirigenza attraverso un post sui social network.

«Elisa Del Vecchio è il nostro capitano e l’anima di questa squadra. Sempre autentica e senza filtri, guida il gruppo con energia e personalità. Giocatrice completa: mano caldissima da tre punti, un vero cecchino dall’arco, punto di riferimento nei momenti decisivi. Una vita intera con questa maglia, incarna alla perfezione lo spirito del Santa Marinella Basket ed è una bandiera.

Per Marta Casciani, la sua presenza costante rappresenta la sua passione per questo sport e la maglia rossoblu. Mano sensibile pronta a concretizzare, astuzia da parquet e fervore. Al servizio della squadra mette in campo tutto quello che ha dando il 100%, in partita, in allenamento e ogni volta che può. Instancabile.

Beatrice Bronzolino è il nostro giovane centro, spettatrice della scorsa stagione causa infortunio, non ha mai smesso di lavorare, con pazienza e determinazione. Negli ultimi mesi è tornata in gruppo, pronta a riprendersi il parquet che le manca da troppo. Resiliente.

Quella di Maddalena Moretti è una presenza preziosa. In campo come fuori, porta con sé grinta, carisma ed esperienza. Sa leggere i momenti e capire cosa serve, mettendosi sempre al servizio della squadra. Non è solo questione di giocate, ma di presenza, sostegno e spirito di appartenenza. Magnetica.

Dopo tanti anni lontana dal parquet, Sara Amorosi è tornata a indossare le scarpe da gioco. Le ultime due stagioni non sono state facili, condizionate da diversi infortuni. Ora ha tanta fame di campo e di tornare a farsi sentire sotto le plance. Determinata».

