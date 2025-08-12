CIVITAVECCHIA – I funzionari dell’ufficio delle Dogane di Civitavecchia e i Finanzieri del comando provinciale di Roma, in servizio presso il porto di Civitavecchia, hanno individuato una spedizione in entrata nel territorio italiano di un carico di circa 1.000 articoli per adulti provenienti dalla Cina, non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa unionale e nazionale. Le analisi di laboratorio effettuate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli su alcuni campioni prelevati hanno rilevato la presenza di un quantitativo di ftalati superiore ai limiti prescritti, che avrebbe potuto causare rischi per la salute degli utenti. L’intera partita è stata sottoposta a sequestro, mentre l’importatore è stato denunciato alla procura di Civitavecchia per frode in commercio. Per altri articoli facenti parte della spedizione è stata disposta la sospensione dell’immissione sul mercato per difformità rispetto al codice del consumo, con l’interessamento del ministero delle Imprese e del Made in Italy nonché dell’autorità garante della Concorrenza e del Mercato.