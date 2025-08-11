CIVITAVECCHIA – «Ho avuto la pessima idea di acquistare quattro biglietti per assistere allo spettacolo di Paolo Ruffini (molto bravo) organizzato dal Comune di Civitavecchia alla Marina.

Ho speso 140 euro per dei posti in nona fila … ma quando domenica sera sono arrivato, con gli amici che avevo invitato, ho immediatamente capito come sarebbe finita: ho visto decine di persone “aggirare” la fila dell’entrata “ufficiale” nonché altre “invitate” …. Insomma i nostri posti (140 euro circa di biglietti) non ci stavano più … abbiamo aspettato (senza fare storie) che due ragazze andassero a chiedere “ad un responsabile” … non le abbiamo più viste … dopo quindici minuti circa è arrivata una signora che ci ha graziato fornendoci quattro sedie da posizionare in fondo dietro tutti gli “invitati” …

Mi ero ripromesso di non andare mai più a qualcosa organizzato dal Comune di Civitavecchia … purtroppo questa Città, a forza di votare contro, di scegliere per farsi un dispetto, è riuscita ad ottenere quello che forse merita …

Lo dico con la morte nel cuore … ma non parteciperò mai più a qualcosa organizzato in questa povera Città.

Un civitavecchiese sconsolato».

Lettera firmata