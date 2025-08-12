CIVITAVECCHIA – Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri quando un ragazzo di 14 anni è stato dato per disperso dopo essersi allontanato in mare a bordo di una tavola Sup. Partito da un punto di approdo del litorale civitavecchiese intorno alle 14.30, il giovane aveva fatto perdere le proprie tracce, facendo scattare l’allarme da parte dei genitori.

La sala operativa della Guardia Costiera di Civitavecchia ha immediatamente disposto l’uscita della motovedetta SAR, operativa 24 ore su 24. L’unità ha iniziato a pattugliare la costa in direzione sud, tenendo conto delle condizioni meteomarine, mentre si valutava l’impiego di ulteriori mezzi, anche aerei, per ampliare le ricerche. Il lieto fine è arrivato poco dopo, quando il personale militare ha individuato il 14enne nei pressi del Marangone. In buone condizioni di salute, il ragazzo è stato trasbordato a bordo e riportato in porto, dove lo attendevano i familiari.

L’episodio è arrivato a poche ore da un altro salvataggio importante, avvenuto nella notte tra il 10 e l’11 agosto nelle acque del Circeo. In quell’occasione, le motovedette della Guardia Costiera di Terracina hanno tratto in salvo tredici persone a bordo di piccoli natanti, sorprese da un improvviso peggioramento del meteo durante la notte di San Lorenzo.

La Guardia Costiera coglie l’occasione per rinnovare l’appello alla prudenza in mare e alla consultazione preventiva dei bollettini meteo, soprattutto in caso di uscite in solitaria o in orario notturno. «La sicurezza in mare – ricordano – è un valore imprescindibile, che richiede consapevolezza, preparazione e rispetto delle regole».