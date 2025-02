Prosegue il processo di radicamento di “Noi con Vannacci” in Italia e nel Lazio che vede allargare la partecipazione nella regione e individua alcune figure anche a Viterbo.

Nel Lazio fanno il loro ingresso nel movimento Franco Cardinale, consigliere comunale a Fondi, già consigliere provinciale di Latina, con numerose ed importanti esperienze politico-amministrative e Avanzino Capponi, imprenditore nel settore farmaceutico.

I due, d’accordo con il coordinatore regionale Antonio Scaccia, saranno rispettivamente responsabili per gli enti locali e per il comparto sanità del Lazio.

“Noi con Vannacci - si legge in una nota - registra sempre più adesioni anche tra i più giovani. A rappresentarli a livello nazionale saranno Nausica Mellano e Michele Scaccia, nominati coordinatrice e coordinatore nazionali del movimento”.

A Viterbo, Stefano Bossi, in accordo con il coordinatore provinciale Augusto Bracoloni, sarà invece il responsabile provinciale del dipartimento Sicurezza, comparto nel quale ha maturato importanti esperienze professionali.

“Sono certo - commenta il presidente di “Noi con Vannacci” Umberto Fusco - che il loro sarà un ottimo lavoro volto ad un ulteriore radicamento del movimento “Noi con Vannacci” nei territori e a registrare sempre più adesioni nel Paese a sostegno del generale e della sua politica».