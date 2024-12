Il generale Roberto Vannacci, eurodeputato della Lega, domani pomeriggio a Viterbo per chiudere la due giorni dei comitati “Noi con Vannacci”. Artefice, ancora una volta, della venuta di Vannacci a Viterbo, dopo la presentazione dei suoi due libri e la campagna elettorale per Bruxelles, è il senatore Umberto Fusco, presidente dell’associazione organizzatrice dell’evento, che avrà anche la presenza di Fabio Filomeni, presidente nazionale di “Il mondo al contrario”, l’altra ‘gamba’ del sostegno diretto a Roberto Vannacci. Nella due giorni ci saranno i giornalisti Claudio Brachino, Claudia Conte e Vittorina Abbate, che modereranno le due giornate: l’ultimo intervento del generale sarà concertato con la Conte. Sull’ipotesi di rottura con la Lega e di un suo ruolo autonomo nel panorama politico italiano Vannacci ha sempre glissato ma, quello che è certo, è che «Roberto Vannacci è un’indipendente nella Lega pur portando avanti le linee politiche del partito di Salvini – dice Umberto Fusco – e impegnandosi attivamente». Sull’incontro nazionale di Noi con Vannacci, che ricorda direttamente “Noi con Salvini” di qualche anno fa, Fusco spiega che «ci saranno tanti eventi per due giorni al centro sportivo Bullicame, meteo permettendo. Se ci sarà maltempo forte andremo all’Hotel Salus Terme. Giovedì sarà il giorno clou con la presenza del generale Vannacci che chiuderà la due giorni e ci dirà la sua sul nostro territorio e la situazione politica nazionale». Tra gli ospiti d’onore Roberto Filomeni, leader de Il Mondo al contrario (che prende il nome dal primo libro autofinanziato da Vannacci), che con Umberto Fusco rappresenta la cerniera dell’organizzazione territoriale del consenso dell’eurodeputato della Lega. Interverrà come rappresentante istituzionale della Tuscia il presidente della Provincia Alessandro Romoli. «Quelli di oggi e domani – continua Fusco – non saranno incontri politici ma un modo per parlare del nostro territorio con importanti ospiti nazionali e con Roberto Vannacci. Saranno infatti trattati temi come la giustizia sociale e la pace, il termalismo, il turismo, l’agricoltura». Sulla prospettive di questi due giorni Fusco non si sbilancia: «Aspettiamo che gli eventi si compiano – conclude il presidente di Noi con Vannacci – e saranno utili per conoscere i militanti e per avviare politiche di approfondimento sui temi dello sviluppo locale con un confronto nazionale».

Il programma prevede oggi alle 17 l’ apertura dei lavori con la presentazione dell’associazione “Noi con Vannacci”; alle 19 l’intervento di Mauro Scanu sul progetto sociale “Cultura del bene per la pace e giustizia sociale”; alle 19.30 dibattito su “Turismo e agricoltura”. In conclusione di serata grigliata e intrattenimento musicale. Domani si comincia alle 11 con la feste nell’area ristoro e punto informativo con la possibilità di interviste per la stampa. Alle 17 interverrà l’ex consigliere provinciale Francesco Petrocchi sul tema degli enti locali; alle 17.30 Emanuele Boretto parlerà di termalismo; alle 18 ci saranno gli interventi di Fabio FIlomeni e Umberto Fusco, mentre alle 19 ci saranno le conclusioni con il discorso di Roberto Vannacci.