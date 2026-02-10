LADISPOLI - «Sulla manutenzione delle scuole l'amministrazione è gravemente insufficiente». A puntare i riflettori sulle condizioni dei vari plessi scolastici è il movimento civico di opposizione, Ladispoli Attiva. «Pur avendo stanziato più risorse rispetto agli anni precedenti», i problemi sono tanti. A cominciare dal plesso "Rodari" dove «pochi mesi fa» il comune è intervenuto per risolvere dei problemi di infiltrazione d'acqua dal tetto. Peccato però che con le piogge della scorsa settimana la situazione non è cambiata: «Il problema - commenta Ladispoli Attiva - si è ripresentato a distanza di pochi mesi, come se nulla fosse stato fatto». E poi c'è la situazione dell'asilo nido comunale dove i genitori hanno inoltrato una pec al Comune per segnalare infiltrazioni nella sala comune e la situazione di pericolo del giardino. «Finpra sono seguite solo scuse e risposte di circostanza da parte dell'amministrazione», denunciano sempre dal movimento civico. Non va meglio nella palestra della Corrado Melone. Anche qui il problema sono le infiltrazioni d'acqua. «In consiglio comunale avevamo chiesto chiarimenti anche in merito all’opportunità del bando “Sport e Periferie” per intervenire sulla copertura della palestra, ma l’amministrazione ha scelto di partecipare puntando invece sulla realizzazione di un nuovo palazzetto e sullo spostamento delle attività pomeridiane delle società sportive. Una scelta che, al di là delle prospettive future, non risolve il problema immediato e quotidiano degli studenti che frequentano l’istituto e continuano a convivere con infiltrazioni e disagi all’interno di una struttura scolastica che avrebbe bisogno di interventi urgenti. Come Ladispoli Attiva, insieme alle altre forze d'opposizione, durante l’ultima sessione di bilancio avevamo presentato un emendamento per aumentare di 100 mila euro le risorse destinate alle manutenzioni scolastiche. Un emendamento bocciato dalla maggioranza. Oggi, purtroppo, quella scelta mostra tutte le sue conseguenze».

