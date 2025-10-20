CIVITAVECCHIA – I Consiglieri Comunali Mirko Mecozzi e Nora Costantini, del Polo Democratico – Lista Grasso, hanno presentato una mozione volta a modificare l’articolo 6 del Regolamento Scavi del Comune di Civitavecchia, introducendo l’obbligo del collaudo dei lavori da parte dei tecnici comunali.

La proposta nasce, spiegano, dall’esigenza di assicurare che i numerosi cantieri e scavi presenti in città — spesso realizzati da soggetti esterni — vengano ripristinati nel pieno rispetto della qualità dei materiali e delle prescrizioni tecniche, garantendo così la sicurezza dei cittadini e una corretta gestione delle risorse pubbliche.

“Quando il controllore è esterno, viene meno la garanzia di imparzialità e di diligenza” – spiegano Mecozzi e Costantini – “è come chiedere all’oste se il vino è buono. Solo un controllo diretto da parte dei tecnici comunali può assicurare che gli interventi vengano eseguiti a regola d’arte, senza difformità o materiali scadenti che, nel tempo, si traducono in costi aggiuntivi per il Comune e quindi per la collettività".

La mozione, già protocollata, "mira dunque – si legge nella nota – a rafforzare i meccanismi di trasparenza, legalità e tutela dell’interesse pubblico, prevedendo una procedura di collaudo obbligatorio, con documentazione fotografica e verbale finale di accettazione, prima che le aree interessate tornino nella disponibilità dell’Amministrazione”.

“Il manto stradale è un bene pubblico primario – concludono i consiglieri – e deve essere trattato con la diligenza del buon padre di famiglia: curato, verificato e mantenuto nel tempo, perché la sicurezza e la qualità urbana sono un dovere verso i cittadini”.

