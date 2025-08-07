CIVITAVECCHIA – «Esprimo le più vive congratulazioni a Mirko Mecozzi per la nomina a commissario della III Comunità Montana dei Monti della Tolfa da parte del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Si tratta di un riconoscimento importante che premia la sua storia personale e politica, profondamente radicata nel territorio, e dà un segnale positivo per tutto il centrodestra cittadino, che vede valorizzata una delle sue figure maggiormente rappresentative».

A dichiararlo è il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Massimiliano Grasso, che commenta così la designazione del capogruppo della Lista Grasso al nuovo incarico in ambito sovracomunale. Grasso ricorda il lungo percorso politico e amministrativo di Mecozzi, definendolo «una figura di grande esperienza, che ha già dimostrato le sue capacità ricoprendo ruoli fondamentali all’interno del Comune, come quello di assessore ai Lavori Pubblici».

Un impegno che, secondo il capogruppo FdI, è stato premiato anche dal risultato ottenuto alle ultime elezioni amministrative, in cui Mecozzi è stato «il consigliere comunale più votato di sempre a Civitavecchia con oltre 1.200 preferenze: un chiaro segnale di fiducia da parte dei cittadini». Grasso ha poi evidenziato come la scelta del Presidente Rocca rappresenti «una valorizzazione dell’impegno costante e concreto di chi ha dimostrato con i fatti di saper rappresentare e lavorare per il bene della comunità». Il nuovo incarico sarà dunque «una nuova sfida sul territorio, che Mecozzi saprà affrontare con competenza e passione».

«Auguro a Mirko buon lavoro – conclude Grasso – certo che saprà affrontare questo nuovo incarico con la competenza e la passione che da sempre lo contraddistinguono».

©RIPRODUZIONE RISERVATA