CIVITAVECCHIA – Il circolo territoriale “Giorgio Almirante” di Fratelli d’Italia Civitavecchia organizza per venerdì 21 novembre alle 18, presso la sede di via Carducci 29, la conferenza–dibattito dal titolo “Marocchinate. La libertà tradita: l’altra faccia della Liberazione”.

«Un incontro – spiegano dal circolo – per approfondire una delle pagine più drammatiche e spesso rimosse della storia italiana, quella delle violenze perpetrate ai danni delle popolazioni civili del basso Lazio durante la Seconda guerra mondiale».

L’evento sarà introdotto da Paolo Iarlori, Coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, e moderato da Francesco Ribezzo, Responsabile del Dipartimento Cultura di Fratelli d’Italia Civitavecchia. Relatore sarà Silvano Olmi, storico e saggista, tra i massimi conoscitori della vicenda delle “Marocchinate” e autore di numerose pubblicazioni dedicate alla memoria delle vittime.

«Un’occasione – hanno concluso – per restituire dignità e verità storica a fatti troppo a lungo taciuti, promuovendo un dibattito serio e documentato su un tema di grande valore morale e civile. La cittadinanza è invitata a partecipare».