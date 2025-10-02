CIVITAVECCHIA – «Se la politica del Pd è quella di creare i problemi per poi chiedere agli altri le soluzioni, non c’è da stupirsi che gli elettori riservino al centrosinistra una batosta dietro l’altra». Così Emanuela Mari, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, interviene sulla vicenda dei lavoratori Oss della Asl Roma 4.

«Infatti a creare la precarietà dei dipendenti dell’Asl attraverso una società privata fu la giunta Zingaretti, scegliendo una formula che ha inevitabilmente instradato questo servizio sul binario della precarietà e dell’impossibilità di procedere ad una stabilizzazione – ha spiegato – perché al contrario di altre Asl, non è stata fatta la stabilizzazione delle Oss durante il Covid? Chi ieri ha dato un calcio al sasso sperando di essere altrove al momento della verità, oggi si lancia in grandi dichiarazioni stampa degne del miglior Savonarola, ma dovrebbe sapere che le regole si rispettano e quindi non è ignorandole che si può procedere a restituire dignità e futuro a questi lavoratori. La vicenda è già all’attenzione della direzione dell’ASL Roma 4, degli uffici regionali competenti e del presidente Rocca: stiamo lavorando in sinergia per fare in modo che da un lato scorra la graduatoria del concorso bandito dalla precedente amministrazione, ma allo stesso tempo venga salvaguardato il posto di lavoro ai lavoratori attualmente impiegati, attraverso una proroga tecnica ed ulteriori iniziative, che ne consentano la ricollocazione. L’unica cosa che il gruppo consiliare del Pd può chiedere al presidente della Regione Lazio – conclude Emanuela Mari – è un corso accelerato su come si assumono oltre 11mila persone e se ne stabilizzano altre tremila, risanando al contempo i conti della sanità ereditati in pessimo stato da dieci anni di malgoverno del centrosinistra».