CIVITAVECHCIA – «Lo avevamo anticipato qualche settimana fa a Tivoli, a margine di un incontro alla presenza del ministro Foti, annunciando che presto tutti i territori strategici del Lazio avrebbero avuto una straordinaria leva di sviluppo a loro disposizione. Oggi possiamo dire che l’impegno è stato mantenuto: il Governo Meloni ha firmato, col sottosegretario Mantovano, il decreto sulla Zona Logistica Semplificata e quindi può finalmente partire una nuova stagione, con linee direttrici chiare per uno sviluppo armonico tra il sistema portuale e il sistema industriale del Lazio». Lo ha confermato con soddisfazione il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Emanuela Mari. «Una dimostrazione in più che la sinergia tra Regione e governo centrale funziona e produce risultati concreti, grazie ai quali – ha concluso – si potranno attrarre investimenti sui territori in maniera tale da poter beneficiare anche nei prossimi anni dell’onda lunga su crescita dell’export e del Pil fatta registrare nel corso di questo 2025 dal tessuto economico laziale».