CIVITAVECCHIA – «La nomina a commissario per la reindustrializzazione dell’area di Civitavecchia, Roberta Angelilli, è una ottima notizia». Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Emanuela Mari. «Il governo Meloni aveva promesso di individuare una figura di spessore per dare seguito alla norma attuativa della legge D’Attis-Battilocchio e l’impegno è stato mantenuto – ha aggiunto – è stata scelta non una persona calata dall’alto, ma che conosce il territorio e in particolare le dinamiche del phase out dal carbone, che ha seguito da vicino lungo tutto il percorso. Congratulazioni ma soprattutto buon lavoro al commissario Angelilli».