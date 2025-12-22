VETRALLA - «Prendiamo atto, per l’ennesima volta, di un atteggiamento della minoranza che non può più essere liquidato come semplice dialettica politica. La sistematica e strumentale diffusione di notizie non veritiere, accompagnata da una lamentela cronica e ripetitiva, denota ormai un’insofferenza evidente verso i risultati concreti raggiunti dall’amministrazione che ho l’onore di guidare. Questo modo di agire non solo manca di stile, ma rappresenta un disprezzo del ruolo istituzionale che la minoranza è chiamata a esercitare per mandato elettorale. Un comportamento che rivela superficialità e, soprattutto, una preoccupante memoria corta». Lo afferma il sindaco Sandrino Aquilani, rispondendo alle accuse mosse dall’opposizione. «Stiamo ancora lavorando per risolvere problemi seri e strutturali innescati da una stagione amministrativa che la città ricorda purtroppo solo per i guai prodotti. - spiega il primo cittadino -. Da questa giunta, invece, si potrebbe e si dovrebbe prendere esempio per metodo, serietà e risultati. È del tutto pretestuosa la polemica sui tempi di esame degli atti consiliari: il regolamento è chiaro, e viene rigorosamente rispettato in ogni sua parte. Gli stessi consigli comunali che vengono prima reclamati con insistenza sono poi contestati strumentalmente. Il comune è aperto ogni giorno e non è mai stato impedito, né limitato, l’esercizio delle prerogative dei consiglieri di minoranza. La mia storia amministrativa parla chiaro: nell’interesse esclusivo della città e dei cittadini abbiamo assunto decisioni importanti e approvato atti concreti, visibili e verificabili. Chi non li vede, spesso, semplicemente non vuole vederli per partito preso. Grave, infine, è la mancata rappresentanza della minoranza in occasioni istituzionali di assoluto rilievo, comprese cerimonie ufficiali e la visita del prefetto, nonché i lavori sulla sicurezza organizzati dalla prefettura proprio nell’aula del consiglio comunale. Un’assenza che ha mancato di rispetto non all’amministrazione, ma alle Istituzioni e alla comunità tutta. Non sono mai state commesse le irregolarità grottescamente denunciate. Ogni accusa verrà puntualmente smontata, una ad una, in commissione e in consiglio comunale, alla luce dei fatti e degli atti ufficiali. Un modo di fare politica non serve a Vetralla. La città ha bisogno di serietà, responsabilità e rispetto delle istituzioni, non di polemiche sterili banalmente costruite», conclude Aquilani.

©RIPRODUZIONE RISERVATA