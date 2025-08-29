TARQUINIA - Sarebbe sempre più profonda la frattura all’interno della maggioranza che governa il Comune di Tarquinia.

La linea di rottura - dopo il mancato accordo sul regolamento degli impianti sportivi, ritirato per mancanza di numeri nello scorso consiglio - si sarebbe ormai delineata in maniera netta tra il Partito democratico, il Movimento 5 Stelle e Avs, creando un clima politico di forte incertezza. Una situazione che potrebbe mettere a rischio la tenuta stessa dell’amministrazione e aprire scenari inediti nell’immediato futuro. Secondo indiscrezioni attendibili, il sindaco Francesco Sposetti sarebbe già al lavoro per individuare nuove sponde all’interno della minoranza consiliare, con l’obiettivo di ricostruire una maggioranza in grado di garantire continuità all’azione di governo. Fonti accreditate parlano di contatti avviati con almeno due consiglieri d’opposizione, sondati per un possibile ingresso in una nuova maggioranza “tecnica” o “allargata”. Un’eventualità che, se confermata, aprirebbe interrogativi sul piano della coerenza politica e della rappresentanza, specie alla luce del mandato ricevuto dagli elettori. Lo scenario resta fluido, ma la crisi è conclamata: nei prossimi giorni si capirà se il sindaco riuscirà a ricomporre la frattura interna o se l’asse con l’opposizione segnerà una nuova stagione politica per Tarquinia.

