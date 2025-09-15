CIVITAVECCHIA – Sarà Civitavecchia ad ospitare, sabato prossimo 20 settembre alle 17, la prima assemblea provinciale M5S Roma Nord, presso l'Arena Pincio via Santa Fermina.

L'incontro vedrà la partecipazione di diversi rappresentanti del M5S, tra cui la senatrice Alessandra Maiorino, il deputato Francesco Silvestri, il consigliere regionale Valerio Novelli, il coordinatore regionale Carlo Colizza e la coordinatrice provinciale Daniela Lucernoni (nella foto), oltre all'assessore Enzo D'Antò e ai consiglieri comunali M5S di Civitavecchia.

Durante l'evento sarà presente una postazione del Network giovani locale e i coordinatori di Civitavecchia, Santa Marinella, Ladispoli, Cerveteri e Fiumicino presenteranno un documento di sintesi delle tematiche proposte da tutti gli iscritti della provincia. L'obiettivo è trasformare queste proposte in concrete azioni politiche. L'evento è ad ingresso libero e tutti i cittadini sono invitati a partecipare.