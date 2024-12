«A gennaio grande inaugurazione dell’ospedale Belcolle, completato, che si chiamerà Santa Rosa».

L’annuncio è del governatore del Lazio Francesco Rocca, intervenuto ieri a Viterbo in via Cardarelli per l’inaugurazione della prima sede regionale della lista civica Francesco Rocca presidente, logo aggiornato con l’aggiunta della dicitura “per il bene comune”. Insieme al governatore a presiedere la cerimonia del taglio del nastro la responsabile organizzativa del movimento omonimo e consigliera comunale Luisa Ciambella. Proseguendo sul filone sanità, Rocca ha dichiarato: «Ho tenuto io la delega, ho deciso di metterci la faccia perché sulla sanità ci giochiamo l’80% della credibilità». Sul fronte liste d’attesa: «Ci stiamo lavorando e tra un paio di mesi vedrete la differenza. A livello regionale ci faremo carico di tutte le domande, circa 400mila, fuori prestazione. E abbiamo messo dentro il Recup 5 milioni di prestazioni in più».

Sanità ma non solo tra le problematiche del Viterbese.

«Dobbiamo lottare per il no al deposito di scorie nucleari, sul fronte degli impianti delle rinnovabili e per la ferrovia Roma-Viterbo. Se riusciamo a migliorare la logistica ne beneficerà il sistema dei collegamenti e lo sviluppo di Viterbo». Poi le considerazioni di carattere politico, parole d’ordine: coerenza e contatto con la gente. «Un contatto che va al di là della politica perché nella quotidianità le differenze, le ideologie si annacquano». E sull’importanza della coerenza a «non perdersi per strada. Si nasce come civici poi ci si arrocca nelle dinamiche della peggiore politica. Nel percorso qui intrapreso mi auguro ci sia la capacità di crescita di Viterbo, di intercettare i bisogni della gente e di riportare le persone ad avere fiducia». Parole che trovano riscontro nell’intervento di Luisa Ciambella, la quale rimarcando di «non aver mai preso scorciatoie», si è detta «convinta del percorso perché questo movimento, centrato sul bene comune e sullo spirito di servizio, e Rocca che lo incarna ci ha fatto trovare casa».

Ha quindi anticipato la nascita del gruppo lista Rocca in Comune. Presenti all’inaugurazione anche gli esponenti di Fratelli d’Italia Luigi Buzzi coordinatore comunale e Laura Allegrini, capogruppo dei meloniani a Palazzo dei Priori, Giulio Marini, consigliere comunale FI-Udc-Fondazione, il vice capo di gabinetto della Regione Civita Di Russo e Renato Bacciardi, consigliere comunale a Tarquinia e numero due locale del movimento Rocca. Allegrini ha sottolineato la sintonia con Ciambella. «Abbiamo trovato una corrispondenza comune su vari temi perché il territorio va difeso e c’è molto lavoro da fare insieme». Subito dopo l’inaugurazione, il presidente Rocca si è recato all’auditorium di Unindustria per la presentazione del laboratorio di formazione civica dedicato ai giovani “Next People”. La lezione inaugurale, tenuta dal governatore, è stata introdotta da Luisa Ciambella. Già dai primi mesi del prossimo anno, il percorso formativo del laboratorio prevede l’attivazione in presenza e online, con appuntamenti itineranti anche in altre città del Lazio.