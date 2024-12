Marco Zappa è il responsabile del dipartimento provinciale Arte e Cultura della Lega. «Siamo convinti - dice Andrea Micci, coordinatore provinciali - che Marco saprà dare ottimi contributi e contenuti di alto livello in un campo a nostro avviso strategico per questa provincia, dove serve una programmazione seria, concreta e di qualità, che Marco saprà sicuramente sviluppare in considerazione del suo ottimo curriculum che lo vede anche come docente presso la NaBa (Nuova Accademia di Belle Arti di Milano e Roma). Lo accogliamo, quindi, con entusiasmo nella Lega - conclude Micci - e gli auguriamo buon lavoro». «Mi fa molto piacere assumere questo incarico – aggiunge Marco Zappa - che mi consente di mettermi a disposizione della collettività con un impegno concreto e soprattutto perché posso farlo in un campo in cui opero da sempre come uomo di cultura. Ritengo che questo territorio abbia un grande potenziale su cui lavorare con una progettazione concreta che promuova innanzitutto una presa di coscienza dell’importante patrimonio di cui dispone la Tuscia, e riesca poi a valorizzarlo nel modo che merita con idee e iniziative adeguate».