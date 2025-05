«Il lavoro non è più uno slogan ma una priorità per il governo Meloni». È l’incipit dell'intervento della viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali Maria Teresa Bellucci, che ieri a Viterbo ha illustrato, numeri alla mano, i risultati ottenuti in termini di crescita occupazionale nei primi due anni e mezzo dall’insediamento dell’attuale governo. «Oltre un milione di nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato con un tasso di occupazione che raggiunge il valore più alto di sempre: il 63%» ha sottolineato. «La crescita del Paese - ha aggiunto - passa dall’inclusione lavorativa di donne e giovani. Agevolata da finanziamenti governativi per 2 miliardi e 880 milioni stanziati per misure a sostegno di queste due categorie che hanno fatto registrare livelli record sia per quanto riguarda l’occupazione femminile che raggiunge il 54,2% sia in materia di disoccupazione giovanile con una percentuale che si attesta al 16,9%, quasi l’otto percento in meno rispetto al dato di settembre 2022».

In generale il tasso di disoccupazione in Italia scende al 5,9%, circa 450mila unità in meno di persone in cerca di occupazione.

«Viviamo un tempo straordinario di grandi cambiamenti e il governo Meloni ha messo al primo posto il lavoro» ha evidenziato Bellucci per poi rimarcare che «la sfida fondamentale oggi è puntare sulle competenze e sulla digitalizzazione per avviare un percorso di crescita puntuale, al passo con le esigenze attuali del mondo del lavoro. Per questo è stato creato il fondo Nuove competenze finanziato con 1 miliardo e 7 milioni di euro». Quindi una sottolineatura che traccia un solco profondo con le politiche del lavoro di precedenti esecutivi: «Il governo Meloni ha puntato sulla via dell’attivismo lavorativo con il taglio del cuneo fiscale e misure per le imprese, altri invece hanno speso 7 miliardi in sussidi».

E nell’ottica di una politica che sostenga la crescita economica e occupazionale in Italia, la viceministra ha annoverato anche i patti che la premier ha stipulato a livello internazionale, tra cui «40 miliardi di investimenti in Italia da parte degli Emirati arabi uniti». E sul fronte sicurezza Maria Teresa Bellucci ha citato: «1600 nuovi ispettori del lavoro, incrementate le sanzioni in caso di incidenti mortali e finanziamenti per un totale di 1 miliardo e 250 milioni alle imprese che investono in sicurezza». Una sorta di tagliando di metà mandato, l’incontro tematico organizzato ieri da Fratelli d’Italia per fare il punto sulle attività svolte dal governo. «Appuntamenti tematici che proseguiranno - ha annunciato Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente e Lavori pubblici della Camera - E senza fini elettorali, dato che a Viterbo e provincia non sono previste consultazioni. Per noi è fondamentale il racconto dei risultati raggiunti e anche il confronto continuo con le istanze delle comunità del territorio per portare a casa numeri ancora più performanti».

E a proposito di numeri relativamente alla situazione occupazionale nella Tuscia e nel Lazio: «Circa il 64% nella nostra regione rispetto al dato nazionale del 62 percento. E il Viterbese nei primi tre mesi di quest'anno registra un più 10% di occupati, frutto delle iniziative e delle misure messe a terra dal governo».

«La Regione Lazio ha la performance migliore dell'intero Paese e anche Viterbo mostra un'interessante vivacità» ha evidenziato per poi anticipare i primi di giugno l'incontro sul tema giustizia con il sottosegretario Andrea Delmastro. E, sottolineando che «qualsiasi occasione per la crescita della Nazione passa attraverso grandi eventi», ha rivelato senza però spoilerare altro che «per quanto riguarda il prossimo appuntamento olimpico di Milano Cortina ci sarà anche un evento legato a Viterbo».

Antonella Sberna, vicepresidente dell’Europarlamento, ha posto l’accento su quanto può fare l’Europa sulle politiche occupazionali, con misure per la formazione di nuove competenze, e su quelle sociali.

«Ora si sono create le condizioni - ha rimarcato - anche grazie alla riforma sul Terzo settore che, grazie alla viceministra, da gennaio sarà operativa in Italia».

E a Bruxelles «la scorsa settimana ho depositato, insieme a due colleghi di altri partiti, la richiesta per istituire l’8 agosto la giornata europea delle vittime sul lavoro». Il tour a Viterbo della viceministra Bellucci è proseguita con la visita al Ceis e poi al Banco alimentare.