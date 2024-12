CERVETERI - «Come al solito Luca Piergentili fa un video per segnalare un disservizio di cui si lamenta la cittadinanza e il giorno dopo, come per magia, arrivano gli operai». Riflettori puntati sui lavori di restyling (finanziati dal Pnrr) a rilento, e da diversi giorni fermi, nei parchi cittadini. E in particolare su quelli del parco Borsellino.

A sollevare le critiche per dare voce ai cittadini era stato il consigliere d'opposizione Luca Piergentili. E a intervenire, ora, è l'ex consigliera Anna Lisa Belardinelli. Dopo la denuncia del consigliere, infatti, gli operai sarebbero finalmente tornati a lavoro.

«Ora i nostri distratti amministratori - punzecchia Belardinelli - diranno che era già in programma, ma ovviamente si tratta della solita arrampicata sugli specchi con conseguente scivolata a cui siamo ormai abituati».

