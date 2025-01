«Comprendiamo il senso di impotenza del consigliere Sabatini di fronte alla decisione della sua maggioranza riguardo al ridimensionamento scolastico dell’istituto comprensivo Carmine. Per quanto ci riguarda non è una battaglia contro qualcuno, ma è per la salvaguardia della scuola. Non è una questione partitica. Noi siamo civici e non attacchiamo FdI come partito, lo critichiamo nel merito. Come in questo caso, per una scelta profondamente sbagliata per la nostra comunità viterbese!» lo sostiene Melania Perazzini, capogruppo di Viterbo 2020. «La nostra è una battaglia per gli studenti, le famiglie, gli insegnanti - aggiunge - La prova che non è una questione di parte è il fatto che in questa lotta non siamo soli, al nostro fianco c'è il Presidente della Provincia Romoli (Forza Italia), anche lui di centro destra.

Parliamoci chiaro: non è la prima volta che la Regione penalizza Viterbo. Basta pensare al taglio dei fondi sulla comunicazione aumentativa dello scorso anno, che dopo la nostra battaglia nel 2025 sembra sia stata rifinanziata, o all’ampliamento della discarica di Monterazzano, per continuare ad essere la discarica di Roma. Questi sono solo 2 esempi del 2024 che testimoniano come alla Regione considerano Viterbo.

Quello che chiediamo al Consigliere Sabatini è che si occupi seriamente di questo problema chiedendo, come ha fatto il suo collega di Latina, di revocare la delibera e ridiscutere il dimensionamento della provincia di Viterbo. Ci auguriamo per il bene di Viterbo che sostenga le ragioni della scuola insieme al Comune e alla Provincia. Sarebbe bello essere tutti dalla stessa parte – conclude Perazzini – Speriamo questa volta di trovare anche la Regione al nostro fianco.».