CIVITA CASTELLANA - «La festa de L’Unità provinciale torna finalmente a casa, nella nostra Civita Castellana». Lo annuncia il Partito democratico. «Un appuntamento storico e significativo per la comunità democratica della provincia di Viterbo, che ci ricollega ad una tradizione popolare in cui la Festa de L’Unità, per decenni, ha rappresentato un momento atteso e partecipato, di incontro tra cittadini e politica, di socialità, cultura, musica, divertimento e sapori del nostro territorio. L’ultima edizione della Festa si era tenuta nel 2017. Oggi, grazie all’impegno del circolo locale del Partito Democratico e alla collaborazione con la Federazione Provinciale, la più bella tra le feste popolari torna ad animare l’agenda di fine estate. Nei 10 giorni di festa ospiteremo vari rappresentanti istituzionali del nostro Partito per rafforzare quel filo rosso che unisce il nostro territorio alle istituzioni regionali, nazionali ed europee. Per approfondire le principali tematiche, locali e non, intorno alle quali vogliamo costruire e rafforzare la nostra azione politica. E vogliamo farlo tra le persone, tornando a popolare un luogo simbolico come il Bosco Primo Maggio, uno spazio che per 10 giorni diventerà il cuore pulsante del dibattito politico, della socialità e della partecipazione. Non mancherà ottimo cibo grazie alla straordinaria bravura dei nostri volontari, da sempre il fiore all’occhiello della Festa. Così come l’intrattenimento, che ci accompagnerà in un viaggio musicale di cover band e artisti locali pensate per coinvolgere tutte le generazioni. Sarà quindi una festa di popolo, aperta, plurale e accogliente, dove si parlerà di futuro, del nostro territorio, di noi».

«Vi aspettiamo dal 29 agosto al 7 settembre al Bosco Primo Maggio di Civita Castellana», concludono dal Partito democratico.

