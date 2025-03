La narrazione della città della sindaca Frontini non corrisponde alla realtà. Questo in sintesi il concetto espresso dal consigliere comunale della Lega Andrea Micci in un intervento in cui attacca l’amministrazione comunale in particolare sulla situazione del centro storico.

«Quotidianamente assistiamo ai video trionfalistici del sindaco Chiara Frontini che spiega alla cittadinanza quante belle cose sta facendo la sua maggioranza e come, grazie a questo, la città stia finalmente prosperando. Spiegarlo alla gente - dice Micci - è fondamentale, perché chi la città la vive, tutto questo non lo vede. Soprattutto se si lavora e si vive al centro, è praticamente impossibile riconoscere la città reale in quella che la sindaca racconta».

Il consigliere della Lega solleva quindi una serie di interrogativi retorici.

«Ma veramente Frontini non lo sa? Non sa che i commercianti lamentano un centro sempre più deserto e spento? Non sa che i negozi chiudono? Che gli abitanti della Provincia vengono molto meno nel capoluogo rispetto a prima? Che la gente si lamenta del costo del parcheggio? Che le vie del cuore cittadino sono sempre più desolate? Un sindaco certe cose dovrebbe saperle - dice Micci - O forse Chiara Frontini, ottenuto il successo elettorale, si è chiusa nel suo castello dorato a illudersi, lei per prima, che tutto stia andando per il verso giusto?».

Andrea Micci rimarca quindi che «la narrazione di un centro storico che sta rinascendo, perpetrata dalla sindaca con incrollabile insistenza e con il chiaro intento di convincere i viterbesi della miracolosa cura Frontini, si scontra con la realtà che è sotto gli occhi di tutti. Ma tra due anni si vota e la sindaca ricomincia a suonare la grancassa del tutto è bello e tutto è giusto solo se governo io. Peccato - prosegue l’esponente della Lega - che per come è ridotta la città, stavolta non potrà incolpare il suo predecessore. Motivo per cui, l’unica soluzione, è convincere gli elettori che quello che vedono non è una città in decadenza, ma quella perfetta descritta da lei nei video “pillola” della miracolosa cura Frontini».